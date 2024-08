Ft Sullivan in Cina per un possibile summit Biden-Xi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Jakevisiterà lala prossima settimana, dal 27 al 29 agosto, nel suo primo viaggio come consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti allo scopo di incontrare il capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi. I due, scrive il Financial Times, dovrebbero gettare le basi per un potenziale incontro finale tra il presidente Joee il suo omologo cinese, Xi Jinping, entro la fine dell'anno, per dare seguito al vertice tenuto in California lo scorso novembre. Dopo aver abbandonato la corsa presidenziale,ha indicato che intende dedicare più tempo agli affari esteri, compresi più viaggi internazionali.