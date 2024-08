Duecentotrenta adolescenti trentini andranno in pellegrinaggio a piedi da Arezzo a La Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024),23 agosto 2024 –indaa La, sulla via della pace, insieme all'arcivescovo Lauro Tisi dal 26 al 30 agosto. Il titolo del, rivolto ai giovani dalla terza media alla terza superiore, è «La Pace è la via». Il gruppo - informa l'Arcidiocesi di Trento - partirà con cinque pullman all'alba di lunedì 26 agosto da Mori. In Toscana i 230 pellegrini visiteranno la fraternità di Romena fondata da don Luigi Verdi, l'eremo di Camaldoli, il santuario di Lae Rondine Cittadella della Pace. I partecipanti alincontreranno anche il vescovo di, monsignor Andrea Migliavacca. «Oggi sentiamo parlare in diversi luoghi e da diverse persone della pace, tutti la invochiamo e la cerchiamo, essa interpella la nostra quotidianità.