Frosinone capogruppo FdI prende a schiaffi ragazzo in piazza | Avete rotto i…

L'avvocato Federico Altobelli, consigliere comunale di minoranza a Sora () edi Fratelli d'Italia, ha colpito con uno schiaffo Filippo Mosticone, un giovane di 23 anni e Segretario cittadino di Gioventù Nazionale. L'incidente è avvenuto al termine di un evento musicale organizzato dall'associazione "Sorani Fuorisede", che riunisce i giovani della città che hanno lasciato Sora per motivi di studio. Nel video dell'aggressione, che è rapidamente diventato virale, si vede Altobelli, vestito con una maglietta e pantaloncini neri, avvicinarsi al giovane in maglietta bianca e, dopo avergli detto "Tu mi haii co.", lo colpisce con uno schiaffo. Il, visibilmente sorpreso, porta le mani al viso e risponde incredulo: "Ma come ti permetti?".