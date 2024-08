US Open Sinner prende una decisione | a New York senza fisioterapista e preparatore atletico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Molto lunga la serie di questioni affrontate da Darren Cahill nell’ormai celebre intervista a ESPN, in cui ha affrontato una larga parte dei problemi conseguenti alla positività di Jannik. Un caso, quello del numero 1, conclusosi però con l’assoluzione in virtù di due fattori: involontarietà e quantità infinitesimale del metabolita del Clostebol interessato, neanche un miliardesimo di grammo (in due occasioni, ma il quantitativo minimo rimane). Tra queste, anche l’indicazione relativa a chi sarà a Newconper gli US2024. Cahill, in questo senso, ha confermato come ad affrontare la trasferta nella Grande Mela saranno il numero 1 del mondo, il coach australiano e Simone Vagnozzi. Niente Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, che sono le due figure ormai centrali di quella che è stata l’indagine dell’ITIA.