Ruba carne al supermarket | foglio di via

(Di mercoledì 21 agosto 2024)di via del questore per un 28enne che avevatoin un supermercato. Il giovane, residente nel Maceratese, è stato allontanato dal capoluogo dorico e non potrà fare rientro in città fino al 2027. Il 28enne era stato denunciato ieri dalla polizia, per furto e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, perché trovato con un coltello a serramanico e con due confezioni disotto la maglietta. Il 28enne aveva avuto, recentemente, un’altra misura di prevenzione ma continuava a frequentare pregiudicati e a commettere reati. "È importante dare risposta immediata a questi episodi - commenta il questore Capocasa - che, seppur inseriti in nell’ambito di fenomeni di micro criminalità, risultano comunque destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica e sono in grado di ingenerare timore ed insicurezza nei cittadini.