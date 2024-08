Entra in casa per rubare ma si mette a leggere un libro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In questi giorni i topi d’appartamento sono maggiormente attivi, poiché ne approfittano dell’assenza delle persone partite per le vacanze o di finestre e balconi lasciati aperti per far passare un po’ d’aria. Non sorprende quindi che proprio nel periodo estivo si verificano diversi furti, molti dei quali con finali tragicomici. Solo pochi giorni fa un ladro ha cercato di intrufolarsi nell’appartamento di una famiglia nel ragusano, ma è rimasto incredibilmente bloccato nell’ascensore, cosa che ne ha facilitato l’arresto. Ma forse è ancora più clamoroso quanto successo in via Carlo Mirabello nel quartiere Prati di Roma, dove un ladro ha pagato a caro prezzo la sua passione per la lettura. Ladro arrestato a causa di unIl ladro in questione è un 38enne italiano, che nella giornata di ieri verso l’ora di pranzo ha fatto irruzione nelladi un 71enne.