L’auto sbanda e finisce contro un camion | morto Marco Benini noto pr delle discoteche

(Di martedì 20 agosto 2024) Meldola (Forlì), 20 agosto 2024 - Un terribile schianto lungo la circonvallazione di Meldola, a nord del paese:, 50 anni, è finito con la sua Fiat 600 neraunche procedeva verso il paese bidentino. Le testimonianze dicono che l'auto dita, per cause ancora da comprendere, finendo nella carreggiata opposta dove arrivava il mezzo pesante. Per, 50 anni appena compiuti, non c'è stato nulla da fare: vano l'arrivo dell'Elisoccorso da Ravenna. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Meldola., forlimpopolese, erasoprattutto nel mondo: ha lavorato come 'pierre' in diversi locali della Romagna.