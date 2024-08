Katia Pedrotti dopo 20 anni spiazza Ascanio Pacelli | le parole che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ex gieffinasi è lasciata andare ad una dichiarazione importante per suo marito20. È una delle coppie più longeve nate all’interno di un reality show e, anche se all’iniziocredeva in loro, hanno festeggiato ben 20di amore. Si tratta degli ex gieffini, conosciutisi proprio all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2004. Da quel primo bacio iconico sul divano della casa, ne è passata di strada, ma l’amore è rimasto sempre lo stesso (o forse è cresciuto ancora di più).20l’amore fraè ancora fortissimo (Instagram @miss) – cityrumors.itSi sono infatti sposati nel 2005 al castello di Bracciano e hanno avuto due splendidi figli, Matilda e Tancredi.