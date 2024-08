Juve è un buondì Motta La Signora è ringiovanita Il Como paga l’emozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Tre colpi, due legni. Messaggi forti e chiari. Aspettando lantus che verrà, con i vari ed eventuali Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao, la prima di Thiagoè un piccolo, grande capolavoro, a chiudere un turno di frenate (Inter, Milan, Roma) e crolli (Napoli). Piccolo, grande capolavoro nelle scelte, in primis, da predestinato: a chi storceva il naso vedendo ad esempio Mbangula titolare con Chiesa in tribuna per le note magagne di mercato, l’ex Bologna ha risposto col sorriso sornione stampato in volto dopo la rete del 20enne belga, già testato con Norimberga e Brest. Yildiz, poi: il peso del numero dieci sulle spalle messo proprio alle spalle (e alla svelta). Trequartista, non esterno: bollicine a profusione comunque. Niente 4-1-4-1, infatti.