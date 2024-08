Addio a Francesca Di Ruberto l’ex stellina di Non è la Rai morta in un tragico incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Ieri sulle strade di Roma in unha perso la vita la 44enneDi, un tempo volto storico del programma “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni, che lanciò molte giovani adolescenti a partire da Ambra Angiolini. La donna all’alba di lunedì ha perso la vita in quella che è stata ribattezzata drammaticamente la curva della morte su via Trionfale a Roma e insieme a lei viaggiava un uomo di 43 anni, rimasto seriamente ferito. Le dinamiche dell’Distava viaggiando alla guida della sua Mini Cooper, quando per motivi ancora da accertare all’altezza di San Filippo Neri si è schiantata frontalmente contro un mezzo dell’Ama. La donna èsul colpo, mentre l’uomo che viaggiava con lui è stato trasportato all’ospedale Gemelli dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto a fatica dalle lamiere.