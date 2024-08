Roma-Lazio Under 17 oggi in tv Scopigno Cup 2024 | canale orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alle 15:30 di, lunedì 19 agosto, le squadre17 discenderanno in campo allo stadio `Manlio` di Rieti in occasione del derby che inaugurerà l’edizionedellaCup, giunta ormai al trentaduesimo appuntamento. L’evento si disputa nelle sedi di Rieti, L’Aquila, Napoli e Terni e nel corso di questa edizione verranno anche annunciati i vincitori dei Premie Pulici, che saranno consegnati il prossimo 7 ottobre presso il Salone d’Onore del CONI. Sono dodici le squadre partecipanti: curiosità per gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre le squadre italiane sono, Fiorentina, Ternana, Atalanta, Cagliari, Juve Stabia, Benevento, Salernitana, L`Aquila 1927 e il FC Rieti 1936. Potrete seguire il derbyin diretta tv su Rai Sport che si collegherà alle 15:15 e non vi farà perdere neanche un minuto di gioco.