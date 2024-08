Quando il sorteggio degli US Open 2024? Data programma orario

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mentre le qualificazioni scatteranno oggi, lunedì 19 agosto, ildei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del quarto ed ultimo torneo del Grand Slamdel tennis, gli US, si terrà giovedì 22 agosto, alle ore 18.00 italiane. I tabelloni a 128, che scatteranno lunedì 26 agosto e si concluderanno domenica 8 settembre, terranno conto dei ranking ATP e WTA di domani, martedì 20 agosto, per determinare le 32 teste di serie in singolare, quindi l’Italia avrà quattro teste di serie tra gli uomini ed una tra le donne. Calendario US, orari, tv, streaming.