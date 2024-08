Maria Corleone 2 | quando va in onda anticipazioni cast

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 agosto 2024) In seguito al successo del primo capitolo, Mediaset ha confermato la secstagione di, in arrivo su Canale 5. La fiction vedrà nuovamente al centro della storia il personaggio interpretato da Rosa Diletta Rossi. Ecco, dunque, cosa aspettarsi dalle nuove puntate. In occasione dell’evento di presentazione dei palinsesti televisivi per la stagione 2024-2025, i vertici Mediaset hanno annunciato anche il nuovo capitolo di. Andata indal 13 settembre al 4 ottobre 2023, la serie ha intrattenuto i telespettatori per un totale di otto episodi, trasmessi in quatto prime serate su Canale 5. La fiction ha riscosso un buon successo di pubblico, chiudendo con 2.6 milioni di telespettatori e il 15.4% di share: numeri sufficienti per permettere ai vertici di Cologno Monzese di rinnovarla per un ulteriore capitolo.