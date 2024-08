David Neves oggi a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024)Neres è arrivato in Italia e ilpotrà contare presto su di lui. Come scrive La Gazzetta dello Sport, «Stamattina il brasiliano farà le visite mediche a Villa Stuart, poi dopo la firma sul contratto partirà per, dove prenderà contatto con la sua nuova città. Un colpo importante per il club del presidente Aurelio De Laurentiis e anche un investimento pesante: al Benfica andranno 28 milioni, per il brasiliano 4 anni di contratto a 3 milioni a stagione, con opzione per la quinta.le visite mediche e la firma del contratto con il: le cifre dell’affare. Calciomercato.com e Terzotempo.com riportano i dettagli dell’operazione .