SmackDown 16 08 2024 Aknowledge Jacob

(Di sabato 17 agosto 2024) Benvenuti all’analisi dell’episodio disvoltosi al Kia Center di Orlando, Florida. La puntata prometteva di essere ricca di azione con il ritorno di Roman Reigns e la sfida di Kevin Owens a Cody Rhodes per il titolo mondiale. Lo show si apre con Tiffany Stratton e Pretty Deadly sul ring per celebrare la vittoria del titolo femminile di Nia Jax. Nia fa il suo ingresso su un trono, ma non sembra apprezzare molto la decorazione rosa. Dichiara che il suo stile è più orientato alla distruzione, si presenta come la Regina del Ring e la Campionessa Femminile WWE, chiedendo a tutti di inchinarsi davanti a lei. I Pretty Deadly iniziano a cantare una canzone originale intitolata “Ode to the Queen”, ma Michin interviene con un bastone di kendo, attaccando Nia e Tiffany e mettendo in fuga i Pretty Deadly.