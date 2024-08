LIVE Sinner-Rublev 4-6 3-4 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | serve prima il russo nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Quarta di fila. Bravo il. Nessun rimpianto per. A-40 Terzavincente di fila. 40-40 Ace (3°). 30-40vincente. 15-40 Gratuito di dritto del. 15-30 Pressa, stecca il rovescio difensivo. La partita sta girando! 15-15 Stecca il rovescio il. 15-0 Servizio slice a segno di. 3-3 Ancora a zero l’altoatesino! 40-0 Seconda robusta di. 30-0 Manovra con il dritto e ottiene il punto l’azzurro! 15-0 Servizio vincente. 2-3 Di poco largo l’inside out buttato leggermente via dall’azzurro. Resta avantinel 2° set. A-40 Non risponde di dritto. 40-40 Servizio vincente al centro. 40-A Largo il dritto difensivo del. Altra chance! 40-40vincente. 30-40 Pazzesca profondità trovata dal dritto inside out da