MotoGP GP Austria 2024 Marquez | Chi vorrei che vincesse se non fossi io a conquistare il titolo? Pecco

(Di giovedì 15 agosto 2024) “Ho perso tre volte all’ultimo giro qui, è un circuito che mi piace e ora guido la miglior moto per il Red Bull Ring. Ma questi tre guidano la stessa moto e sono più veloci. Devo continuare a spingere e imparare, vedremo se riusciremo a ridurre il distacco”. Così Marcin conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere dellaper il GP d’a Spielberg. “Chi sceglierei come avversario all’ultimo giro da battere? Sicuramente non Enea, il più forte nel finale. Ma non voglio dire un nome, anche perché non credo che arriverò a lottare all’ultimo giro. Chichese nonio ail, perché sarà il mio prossimo compagno e sarebbe bello avere il campione del mondo come compagno”, ha aggiunto.GP: “Chichese nonio ail” SportFace.