GABRIELE GENTILE è fuori con ORIZZONTI

(Di giovedì 15 agosto 2024) “” è il nuovo singolo die rappresenta un pensiero che viaggia oltre i confini del presente e del breve termine. “” è il nuovo singolo diA più di un anno dalla sua ultima uscita “Come un veleno”,torna a sorpresa con un nuovo brano dal titolo “”, anticipazione dell’album di prossima uscita. Cosa rappresenta la canzone? La canzone è una metafora della lungimiranza che porta al voler stare bene: che sia associata a degli obiettivi posti o a delle persone a noi care, con questa traccia il cantautore invita l’ascoltatore a soffermarsi sul futuro perché l’accontentarsi, a lungo termine, non porta lontano. Per chi conosce già la discografia passata dell’artista sa che tende a sperimentare e mischiare più e più generi; a scrivere testi in parte sarcastici, in parte introspettivi.