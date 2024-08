Pier Silvio con Lorenzo Mattia a San Siro | l' impressionante somiglianza tra padre e figlio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di trofeo Berlusconi,Berlusconi, seconda edizione del match tra Milan e Monza, le due squadre del Cavaliere. Una partita per onorare la memoria del fondatore di Forza Italia e, parimenti, la sua enorme passione per il calcio. La partita si è disputata nella serata di martedì 13 agosto: a Sansi sono imposti i rossoneri con il punteggio di 3-1, la diretta è stata trasmessa su Canale 5. Allo stadio presenti tutti: daBerlusconi a Marta Fascina, ultima compagna del Cavaliere. Ma non solo: sugli spalti ecco anche Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione a Mediaset, dunque Marco Leonardi, Giorgio Restelli, Angelo Santoro (direttore della comunicazione) e Marco Costa (direttore delle reti tematiche e vicedirettore generale palinsesti e distribuzione).