Level Zero | Extraction è disponibile in Early Access

(Di martedì 13 agosto 2024) Il publisher tinyBuild e lo sviluppatore ucraino DogHowl Games hanno lanciato, il nuovo gioco ad estrazione multigiocatore che combina insieme tattiche da FPS con il terrore del survival horror, insu Steam. Fai parte di una squadra di mercenari e combatti contro altri team per poter ottenere il bottino. Ma gli altri mercenari non sono gli unici nemici, fa attenzione ai mostri alieni che cacciano gli umani nell’ombra Immergiti in questa meccanica multigiocatore PvPvE asimmetrica, dove la morte può piombare su di te in qualsiasi momento. “Questo è un giorno molto importante per il nostro piccolo ma estremamente appassionato team. Siamo ugualmente eccitati e ansiosi di far finalmente provare ai giocatori, dopo anni di duro lavoro e dopo aver dedicato tutto il nostro cuore a questo progetto.