(Di martedì 13 agosto 2024) Il ministro della Sicurezza nazionale di ultradestra Itamar Ben, è salito oggi(Monte del Tempio per gli ebrei), in occasione del digiuno di Tisha B'Av (che ricorda la distruzione del Tempio di Gerumme), con centinaia di seguaci che si sono prostrati a terra,le istruzioni della polizia e loquo del sito. Il portavoce dell'Autorità Palestinese ha già condannato la presenza di Bensul Monte del Tempio ritenendolo una pericolosa provocazione e chiedendo l'immediato intervento degli Stati Uniti. Il ministro ha ribadito che la sua linea politica prevede che gli ebrei possano pregare nel luogo santo, mentre le attuali direttive non lo permettono. Per gli Stati Uniti "è inaccettabile che Bensia salito".