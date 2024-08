Pompei dalla città sepolta emergono altri due scheletri intrappolati con monete e preziosi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024), una miniera davvero inesauribile di testimonianze e informazioni che arricchiscono di nuovi capitoli un volume della nostra storia che ha ancora molto da offrire e rivelare. Stavolta sono i lavori per la messa in sicurezza dei fronti di scavo a svelare nuove informazioni: continuano i rinvenimenti nell’area di scavo della Regio IX, Insula 10 di, dove sono in corso indagini archeologiche nell’ambito di un più esteso e dettagliato lavoro di assicurazione dei vari punti nevralgici del sito. Il progetto di scavo si inserisce in un approccio più ampio, sviluppato negli ultimi anni con l’obiettivo di migliorare la tutela e l’assetto idrogeologico dei fronti di scavo.