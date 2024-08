Platform doppio ko contro Codogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) La-Tmc Poviglio torna a mani vuote da, dove era impegnata nella 4ª giornata della poule salvezza di Serie A. Due sconfitte maturate su un campo difficile come quello lombardo, anche se non si può dire che i biancoblu non se la siano giocati: in gara-1 la squadra di Marchi è sotto 4-1 dopo 3 riprese ma trova la forza di rialzarsi e, alla fine del 7° inning, il tabellone vede le due squadre appaiate a quota 5. Ad avere la meglio, al fotofinish, sono però i lombardi, che nella ripresa conclusiva trovano i punti dell’8-7. Nella rivincita serale Poviglio fatica in attacco e al termine dell’ottavo inning è sotto 5-0, per poi provare un’improbabile rimonta che si concretizza con 3 segnature a partita ormai finita, che servono solo per le statistiche e valgono il 5-3 finale.