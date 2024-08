Migranti annega durante soccorsi Altri sbarchi a Lampedusa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un migrante,le operazioni di soccorso della capitaneria di porto, è caduto in mare ed è mortoto. La tragedia è avvenuta poco prima che la capitaneria di porto arrivasse al largo di, dove si trovava il barcone con altre 145 persone che sono state tratte in salvo e fatte sbarcare sul molo Favaloro. Il natante, partito dal porto libico di Sabratah, in Libia, è stato inizialmente soccorso dall'equipaggio della ong Astral che ha distribuito a tutti ii giubbotti di salvataggio, nell'attesa che arrivassero le motovedette della guardia costiera.