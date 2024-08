Il calendario Per l’Under 18 esordio a Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) SASSUOLO Dopo quello della Primavera, che debutta il 16 agosto a, ufficializzato anche ildei Campionati Nazionali Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18. La formazione Under 18 guidata da Cris Gilioli (foto) è iscritta al Campionato Nazionale Under 18 Professionisti e farà il suodomenica 8 settembre in casa contro il Lecce, mentre una settimana prima toccherà al17 di Crisistian Papalato che, inserita nel Girone A, esordirà domenica 1 settembre contro la Samp in trasferta, avversario che aspetta anche1516 neroverde, che tuttavia i blucerchiati li sfidano in casa, a metà settembre. Nel frattempo sono prossime a ricominciare a lavorare anche l’ Under 14 allenata da Daniele Annese (il 20),13 ricomincia il giorno dopo: a fine mese tocca invece a Under 12 e Under 11, Under 10, Under 9 e Under 8.