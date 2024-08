Gemma Galgani paparazzata con un uomo | Forse non torna in tv

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da settimane si rincorrono rumor su un possibile nuovo flirt die sull’eventualità che lei possa nonre a Uomini e Donne. Siti e magazine parlano di un’affettuosa amicizia con unmisterioso, ma a beccare la dama torinese con questo signore c’è riuscito Riccardo Signoretti con il suo Nuovo. La star del trono over è stataal mare in Romagna in compagnia di une per questo motivo Nuovo sottolinea che se tra i due dovesse nascere un amore, lei potrebbe davvero non fare il suo comeback nel dating show di Canale 5 il mese prossimo. Secondo voi, come proseguirà la frequentazione trae Pietro? #UominieDonne pic.twitter.com/m2qcvJDLfM — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 24, 2024e l’misterioso: “Lui è visibilmente più giovane, potremmo non rivederla a U&D”.