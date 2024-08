SINDACATO RAI | POST DI VESPA INDEGNO! INADEGUATO RAZZISTA LATENTE E RETROGRADO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 11 agosto 2024) Molti giornalisti Rai sono sotto choc dopo ildi Brunosu X. IlUsigrai si è fatto portavoce del malumore con un comunicato durissimo. Comunicato stampa sul caso-Egonu-Sylla Ilsu X di Brunodel servizio pubblico. Nel complimentarsi per la vittoria dell’Italvolley l’artista scrive testualmente “Complimenti a Paola Egonu e Myriam Sylla, brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”.oltre a ignorare totalmente la storia delle due giocatrici, che sono nate in Italia dove si sono formate sportivamente, sottolinea senza alcun motivo il colore della loro pelle, dimostrando un razzismoe una mentalità retrograda. Chesia ormai totalmenteper il servizio pubblico lo dimostra ogni volta, non ultima la puntata sull’interruzione volontaria di gravidanza con ospiti soli uomini.