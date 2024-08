Gianmarco Tamberi non si dà pace | Avrei voluto vincere la vivo come un enorme fallimento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Una grande delusione per. La giornata di ieri avrebbe dovuto essere molto diversa per Gimbo, che aveva pensato in maniera ossessiva alla Finale olimpica del salto in alto. Sfortunatamente per lui, il fisico non gli ha dato la possibilità di esprimersi al meglio in pedana, per confermare il titolo olimpico di tre anni fa. I calcoli renali si sono fatti sentire nuovamente, a distanza di quasi una settimana da quelli che avevano messo a repentaglio la sua presenza alle Olimpiadi. Nonostante il ricovero in ospedale a Parigi,ci haprovare, spinto dalla voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. La magia, però, c’è stata solo nell’ultimo tentativo a 2.22, ma poi a 2.27 lo stop.