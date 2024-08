Parigi 2024 Vannacci | Cio politicizzato divulgazione esami genetici sia trasparente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Il generale Robertoparla anche delle Olimpiadi didurante la festa della Lega a Pontida. “Il Cio è altamenteche considera discriminatori gli. Nessuno mette in dubbio il fatto che ci siano realtà diverse, ma la possibilità dideglideve essere– sostiene – Se c’è una persona che ha un patrimonio genetico che l’avvantaggia in maniera sproporzionata, non la si può far concorrere. La percezione non può prevalere sulla realtà“. Il riferimento è al caso della pugile algerina Imane Khelif, ieri laureatasi campionessa olimpica nella sua categoria.