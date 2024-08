Tennis Sinner | Parigi 2024 il mio grande obiettivo ma non riuscivo ad alzarmi dal letto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Avevo detto subito che partecipare alle Olimpiadi diera il miopiùdi quest’anno, ma a pochi giorni dall’inizio non ero nemmeno in grado didal”. Jannik, in conferenza stampa dopo la vittoria contro Coric nell’Atp Montreal, torna a parlare del suo forfait per la rassegna olimpica. Una rinuncia che ha scatenato molte polemiche, a cui però il numero uno al mondo, come di consueto, non ha dato retta: “So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto, francamente. Solo io e il mio team sappiamo davvero come mi sia sentito, parlare da fuori è una cosa, vedere le situazioni dentro è un’altra. Non guardo più i social, mi fa stare bene. Alcune cose le leggo comunque ma non mi importa molto, attorno a me ho persone di cui mi fido e conta questo per me.