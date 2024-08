Bloomberg annuncia la svolta contro la siccità | Possiamo trasformare l’aria in acqua

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024)una possibile, grandescientifica, in grado anche di porre rimedio ai problemi causati dalla: un laboratorio californiano è impegnato ain. La startup, Atoco, sarebbe già in grado di produrre questa straordinaria novità.spiega la trasformazione Nell’ultima newsletterGreen si legge che, “In un laboratorio in un magazzino della California, ad Irvine, lo scienziato Heng Su svela quella che potrebbe essere una soluzione di portata mondiale alla crisi idrica globale. Il piccolo oggetto portatile ha un aspetto insignificante, costituito da alette bianche impilate che ricordano una miniatura del radiatore di un appartamento vecchio stile”.