WWE | Adam Pearce allontana l’ipotesi di un ritorno sul ring e di un match contro Nick Aldis

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da ormai parecchio temporicopre un ruolo dirigenziale nei tv show WWE e attualmente è il GM di Monday Night Raw. In passato, però, è stato un wrestler attivo, soprattutto inOf Honor e NWA. Il suo ultimoufficiale risale al 2014 e pare proprio chenon senta il bisogno di tornare a calcare il. Durante una recente intervista, infatti, il GM di Raw sembra averto questa ipotesi. “Sto bene così” Durante una intervista con Chris Van Vliet,ha parlato della possibilità di vederlo disputare un vero e proprioin WWE usando queste parole: “Sto bene fisicamente ma non voglio lottare. A dicembre di quest’anno saranno 10 anni dal mio ultimo”. Poi riguardo ad un possibilecon il GM di SmackDownha affermato: “Credo di poter dire che nessuno di noi due ambisca a trovarsi in quella posizione.