Larissa Iapichino dura con se stessa | Sono stata una scema devo farmi un esame di coscienza

(Di giovedì 8 agosto 2024)purtroppo non è riuscita a conquistare una medaglia olimpica nella Finale femminile del salto in lungo a Parigi. L’azzurra ha terminato in quarta posizione, ottenendo la miglior misura di 6.87, preceduta dalla statunitense Tara Davis-Woodhall (7.10), dalla tedesca Malaika Mihambo (6.98) e dall’altra americana Jasmine Moore (6.96).molto costante nel corso di questa gara, avendo saltato in tre circostanze oltre i 6.80, ma è mancata la punta di rendimento come avrebbe desiderato. Ne ha parlatoai microfoni di RaiSport HD: “stato bischera oggi. Ho espresso costanza in pedana, ma non c’èla punta. Non posso essere contenta perché le ambizioni erano altre“. “semplicemente, non ho nulla da dire dal punto di vista tecnico. Credo chedebba farsi undisu come affrontare le gare.