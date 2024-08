Ucciso in piazza con un pugno Giustizia per mio marito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lucca, 7 agosto 2024 – “Mi risulta che colui che è stato individuato come l’re di miosia agli arresti domiciliari, la legge glielo consente, c’è l’udienza in tribunale il 19 settembre, spero sia fatta". Così Sandra Baldi, la vedova di Luigi Pulcini, il 75enne che esattamente un anno fa, una maledetta domenica, subì l’aggressione nel centro di Altopascio. Dopo dieci giorni di agonia, a Ferragosto (il 15 ci sarà una Santa Messa di suffragio a Villa Campanile), il settantacinquenne morì. "Ho ripensato a ogni istante di quel giorno, nella casa di Spianate, ho nella mente i fotogrammi di quella mattina, Luigi mi saluta come sempre e va al bar – aggiunge la moglie – è spaventoso come gesti di routine quotidiana a volte sono gli ultimi che ti rimangono quando la persona a cui vuoi bene ti viene strappata via". La vicenda è nota.