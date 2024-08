Kamala nomina un bel tipo come vice ma è una scelta poco coraggiosa e ora rischia grosso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sbaglierò, spero vivamente di sbagliare, ma temo che ieriHarris, scegliendocandidatopresidente il governatore del Minnesota Tim Walz, abbia sprecato la prima occasione a disposizione per vincere le elezioni presidenziali del 5 novembre. Walz è un bel, nato in Nebraska, insegnante e allenatore di football al liceo, cacciatore, favorevole al porto d’armi regolamentato, sergente della Guardia Nazionale, deputato per dodici anni eletto in un collegio per metà conservatore, rappresentante perfetto della mitica “Minnesota nice”, la notoria gentilezza nordica della gente che vive in una zona d’America che somiglia più alla Svezia che agli Stati Uniti.