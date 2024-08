Iba Gabriele Martelli | Pubblicare i test? Spetta alle pugili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Polemiche o no, Imane Khelif batte la thailandese Suwannapheng (incontro modesto) e vola nella finale olimpica della categoria 66 kg. Ma la vera battaglia sul doppio caso delleintersex (21.30 la taiwanese Lin affronta la turca Yildiz nella semifinale dei 57 kg) è fuori dal ring. Il Cio ha definito «illegittimi» idell'Iba che hanno scatenato il dibattito, mettendone in dubbio la «credibilità». E l'Iba? Ha rilanciato con una conferenza stampa lunedì, sottolineando che i primidel maggio 2022 (sollecitati da atleti enatori presenti all'evento) erano stati condotti da un laboratorio indipendente di Istanbul, dove si svolgeva il Mondiale (oro per la taiwanese, argento per l'algerina nelle rispettive categorie).