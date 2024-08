Valerio Bianchi in coma in Grecia la madre scrive a Mattarella Poi comunica | Tornerà presto a casa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Durante una vacanza sull’isola greca di Zante,, 22 anni originario di Marino (Roma), è rimasto gravemente ferito in un incidente mentre si trovava a bordo di un Quad. È avvenuto lo scorso 1 agosto. La sua famiglia ha chiesto l’intervento delle autorità italiane per riportarlo immediatamente adato che nel nostro Paese c’è la possibilità di curarlo meglio. L’incidente a Zante L’incidente di cuiè rimasto vittima è avvenuto durante un tour a bordo di un Quad sull’isola di Zante. Il giovane stava esplorando la zona insieme ad alcuni amici, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato.