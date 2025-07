Grandine danni dell’80% nel vigneto

Lo scenario di un temporale estivo si è trasformato in un vero incubo per gli agricoltori di Roncadello: la grandine ha colpito duramente, causando danni ingenti ai vigneti. In particolare, Rino Valli denuncia un danno stimato all’80%, mettendo a rischio la produzione e il sostentamento della sua famiglia. Questa ondata di maltempo evidenzia quanto siano vulnerabili le nostre campagne di fronte agli eventi climatici estremi, rendendo urgente intervenire per tutelare il settore agricolo.

Non solo acqua: mercoledì pomeriggio, mentre in buona parte della città si abbatteva un temporale estivo, in alcune zone ha grandinato abbondantemente per diversi minuti, non senza conseguenze negative per gli agricoltori. "Il nostro vigneto ha subito un danno stimato all’80%": a parlare è Rino Valli (nella foto), 63 anni, agricoltore da sempre e titolare dell’azienda agricola ‘Valli Rino’ a Roncadello. La sua voce – diffusa da Coldiretti con una nota – è il simbolo di una crisi agricola che si fa ogni giorno più drammatica. "Avevamo appena finito di mietere i cereali per fortuna, appena il giorno prima della fortissima grandinata", racconta con amarezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Grandine, danni dell’80% nel vigneto"

