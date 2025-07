Cosa esce in sala questo weekend? Jurassic World – La rinascita The End e Reflection on a Dead Diamond

Questo weekend, il cinema si anima con un mix di emozioni e avventure! Torna il mondo preistorico di Jurassic World – La rinascita, mentre sul grande schermo si alternano opere autoriali come The End di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton e George MacKay, e Reflection On a Dead Diamond. Preparati a un viaggio tra dinosauri, storie intense e riflessioni profonde: un’offerta imperdibile per tutti gli amanti del grande schermo!

Tornano gli animali giurassici in varie e nuove forme (c'è perfino l'antenata preistorica della balena!). Jurassic World – La rinascita, settima avventura cinematografica dell'immaginario di Michael Crichton, arriva in sala. Con Scarlett Johansson simil Lara Croft contro le belve dai denti affilatissimi. Sono in sala anche due opere autoriali come The End di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton e George MacKay e Reflection On a Dead Diamond di Cattet e Forzani con Fabio Testi. Ecco le nostre recensioni dei film del fine settimana. Buone visioni! #JurassicWorld #LaRinascita #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Scarlett Johansson in una scena di "Jurassic World – La rinascita" (foto Universal Pictures).

Dall'estate con Jurassic World al teaser solo in sala dell'Odissea di Nolan: presentate le prossime novità Universal - Dall’estate con Jurassic World al teaser esclusivo dell’Odissea di Nolan, Universal sorprende ancora una volta.

