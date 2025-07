Moglie malata uccisa nella vasca | Il marito era capace di intendere? La Corte coinvolge uno psichiatra

Nella tragica vicenda di un uomo accusato dell’omicidio della moglie malata, la corte d’assise di Ravenna ha deciso di affidare a uno psichiatra la delicata valutazione delle condizioni mentali dell’imputato. L’esperto, analizzando tutte le cartelle cliniche e le circostanze, dovrà stabilire se al momento del delitto fosse pienamente in grado di intendere e di volere. Il suo giudizio sarà fondamentale per determinare la strategia legale più appropriata.

Dovrà valutare, avvalendosi anche di tutte le cartelle cliniche messe a disposizione, se l’imputato al momento dell’ omicidio della moglie, fosse nel pieno delle sue facoltà mentali. E, qualora dovesse essere rilevato un vizio di mente, l’esperto dovrà stabilire se l’uomo sia socialmente pericoloso e, nel caso, quale misura sia la più idonea per contenerlo. Nella tarda mattinata di ieri la corte d’assise di Ravenna ha affidato allo psichiatra Pietro Pietrini di Lucca, il quale si avvarrà anche della collaborazione della psicologa Dora Giorgi, la perizia per valutare Enzo Giardi, l’uomo che il 9 settembre dell’anno scorso aveva annegato la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata di Alzheimer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moglie malata uccisa nella vasca: "Il marito era capace di intendere?". La Corte coinvolge uno psichiatra

