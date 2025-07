L' Iran riapre lo spazio aereo in tutto il Paese In Iraq drone abbattuto vicino a uno scalo con truppe Usa

L’Iran sorprende il mondo riaprendo il suo spazio aereo, chiuso da mesi a causa delle tensioni con Israele. La decisione riguarda gli aeroporti di Teheran e di tutto il paese, segnando una possibile svolta nelle relazioni internazionali e nella stabilità regionale. Tuttavia, episodi come l’abbattimento di un drone vicino a una base con truppe statunitensi in Iraq riaccendono le preoccupazioni. La situazione rimane delicata e in evoluzione, lasciando il futuro ancora incerto.

L'Iran ha annunciato la riapertura del suo spazio aereo, compreso quello sopra Teheran, chiuso dal 13 giugno a causa della guerra con Israele. Lo riportano i media statali. «Gli aeroporti internazionali di Teheran, Mehrabad e Imam Khomeini, assieme a quelli nel nord, sud, ovest ed est del Paese, sono stati riaperti e sono pronti a far riprendere i voli», riporta l'agenzia Irna. Un drone, invece, .

