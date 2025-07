Il Milan fa jackpot affare inatteso | così Ricci costa meno di 7 milioni

Il mercato del Milan riserva spesso sorprese inaspettate, e questa volta il colpo arriva da un esubero che diventa l’asso nella manica: Ricci, costato meno di 7 milioni, potrebbe rivelarsi una chiave strategica per le ambizioni rossonere. A volte, le opportunità più sorprendenti nascono proprio dove meno ci si aspetta, dimostrando che un buon investimento può nascere anche da scelte oculate fatta nel momento giusto. La vera sfida ora è trasformare questa occasione in una vittoria concreta.

A volte il mercato ti premia dove non guardavi più. Un esubero diventa la chiave per sbloccare una trattativa più grande. Un mercato che necessariamente deve partire dalle uscite, quello del Milan. Un mercato che ha bisogno di sacrifici, ma anche di una buona dose di lucidità. Perché in mezzo a una rosa troppo ampia e piena di giocatori che non c'entrano più nulla con la nuova direzione tecnica, serve tagliare. E tagliare bene. Il sacrificio grosso è stato quello di Reijnders, e in parte anche quello di Theo.