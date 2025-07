L’accordo strategico Penske Automotive rileva Concessionaria Ferrari

L'accordo strategico tra Penske Automotive e Ferrari segna un nuovo capitolo nel panorama dell'automotive di lusso in Italia. Con l’acquisizione della concessionaria Ferrari Ineco di Modena, il gruppo rafforza la propria presenza nel segmento luxury, offrendo un punto di riferimento esclusivo nel cuore della Motor Valley. Ferrari Modena diventerà presto un punto di riferimento per gli appassionati, consolidando il legame tra eccellenza italiana e innovazione. Ferrari...

Penske Automotive Italy annuncia l’acquisizione della Concessionaria Ferrari Ineco di Modena. Con questa operazione, Penske Automotive rafforza ulteriormente la propria presenza nel segmento luxury nel mercato automobilistico italiano. Ferrari Modena, nuovo nome della concessionaria nel cuore della Motor Valley e punto nevralgico per l’intera Emilia-Romagna, sarĂ un punto di riferimento per tutti gli appassionati del brand Ferrari. Ferrari Modena offrirĂ un servizio di vendita e post-vendita altamente specializzati, con l’obiettivo di garantire ai clienti un’esperienza esclusiva ed in linea con i valori e la tradizione di Ferrari e Penske. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it