Renata deve restituire quei soldi al Comune

In un clima di crescente tensione politica, il caso Renata Tosi scuote la maggioranza: tutti concordano sulla necessità di restituire 87 mila euro al Comune. Tuttavia, tra differenze di opinioni, si cerca di mantenere i toni bassi e chiarire le questioni di fondo. La distinzione tra conflitti di interessi e altri aspetti diventa fondamentale per affrontare la discussione con lucidità e trasparenza, perché solo così si può sperare di ricostruire la fiducia e trovare una soluzione condivisa.

Clima teso in maggioranza, ma su un punto sono tutti d'accordo: "Renata Tosi deve restituire 87mila euro". In casa Pd si cerca di abbassare il livello di tensione in maggioranza. "È bene distinguere con chiarezza due piani diversi, che nel dibattito vengono pericolosamente sovrapposti – premette il segretario Sabrina Vescovi (foto) –. Da un lato la questione dell'incompatibilità legata a un possibile conflitto di interessi, dall'altro, la vicenda del rimborso delle spese legali per oltre 87mila euro anticipate dal Comune. Su quest'ultimo punto, la posizione del Pd è chiara: quelle somme vanno restituite.

