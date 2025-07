Per i pm il carabiniere era troppo vicino allo scooter di Ramy

Le indagini sull’incidente di Milano hanno portato alla chiusura del caso, con il carabiniere e l’amico Fares che rischiano il processo per omicidio stradale. La vicenda ha suscitato forti critiche da parte di Fratelli d’Italia, alimentando un acceso dibattito sulla responsabilità e le modalità delle forze dell’ordine. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Caso Ramy, il pm: 'Carabiniere era troppo vicino allo scooter' - Nel drammatico caso di Ramy Elgaml, le indagini evidenziano un grave errore nella dinamica dell'inseguimento: il carabiniere troppo vicino allo scooter e il concorso di colpa di Fares Bouzidi.

Il tragico inseguimento costato la vita al giovane Ramy. Chiusa l'inchiesta con l'accusa di omicidio stradale per l'amico Fares che guidava lo scooter e il carabiniere che urtò la moto: "Era troppo vicino".

L'auto dei carabinieri avrebbe seguito lo scooter troppo da vicino. È questa la ricostruzione dei pm sulla morte di Ramy Elgaml, avvenuta a Milano nel novembre 2024. Chiuse le indagini: omicidio stradale contestato al militare alla guida e all'amico della vittima.

Caso Ramy, la Procura tira le fila. Rischia il processo anche il militare: "Guidava troppo vicino allo scooter" - Accusa di omicidio stradale per il 23enne Fares e per il carabiniere al volante nella fase finale della corsa. Come scrive msn.com

Ramy Elgaml, l'amico Fares Bouzidi e il carabiniere accusati di omicidio stradale. I pm: «Concorso di colpa, l'auto era troppo vicino allo scooter» - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi per la ... msn.com scrive