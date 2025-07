L’Ilva collassa e a godere sono gli stranieri

Il crollo dell’Ilva e le recenti decisioni politiche gettano un’ombra lunga sul futuro industriale di Taranto, lasciando il Paese senza una filiera d’acciaio solida. Con la chiusura della banchina portuale e l’ipotesi di delocalizzazione in Liguria, l’Italia rischia di dipendere dagli stranieri per settori strategici come la Difesa. La sfida ora è trovare soluzioni che salvaguardino l’economia nazionale e l’occupazione. Continua a leggere.

Dopo lo stop dell’altoforno, i veti di pm ed Emiliano, Taranto chiude la banchina portuale. Anche con il piano per delocalizzare in Liguria, il Paese resterebbe privo di acciaio. Così le grandi aziende, come quelle della Difesa, dovranno rifornirsi all’estero. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ilva collassa e a godere sono gli stranieri