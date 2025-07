Sánchez ha paura di finire matado | il governo più femminista d’Europa affonda tra scandali e tradimenti

S225nchez vive un momento di grande tensione, temendo di essere travolto da uno tsunami di scandali e tradimenti, mentre la Spagna naviga in acque agitate. Conoscendo le gesta di Pietro Nenni, non può ignorare che il potere spesso comporta sacrifici e epurazioni. Ricorda, come detto dall’illustre socialista: «A furia di fare il puro, c’è sempre qualcuno che epura». E nel 2015, quando i popolari sono in crisi, Sánchez avverte: «Il...».

Pedro Sánchez conosce certamente le gesta di Pietro Nenni. Lo storico leader socialista, del resto, combatté persino la Guerra civile spagnola. Dev'essergli però sfuggito il folgorante insegnamento dell'illustre progenitore politico: «A furia di fare il puro, c'è sempre qualcuno che epura». E chi era più lindo dell'aitante premier iberico? Nel 2015, quando le inchieste sulla corruzione dilaniano i popolari, così apostrofa Mariano Rajoy: «Il primo ministro deve essere una persona dignitosa. Lei non lo è!». Dieci anni dopo, arriva la nemesi. Il Psoe di Sánchez è travolto da pirotecnici scandali: registrazioni segrete, laute tangenti, disinibite meretrici.

