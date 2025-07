Vlahovic Juve nessuna offerta e lui ha in testa quell’obiettivo | lo scenario che spaventa i bianconeri Rivelazione

Dusan Vlahovic è al centro di un’attenzione crescente: nessuna offerta concreta arriva alla Juventus, ma il suo obiettivo rimane chiaro. Mentre i tifosi si interrogano sul futuro dell’attaccante serbo, la sua volontà di rispettare il contratto fino al 2026 preoccupa i bianconeri, pronti a valutare ogni possibile scenario. La situazione si fa incerta, e il club deve ora decidere come gestire questa intricata vicenda.

Vlahovic Juve: nessuna offerta, lui ha in testa quell'obiettivo. Novità sul futuro dell'attaccante bianconera in scadenza a giugno 2026. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, su Sportitalia, la situazione di Dusan Vlahovic è ancora tutta da definire, con il centravanti serbo che sembra orientato a rimanere alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2026. Nonostante le voci di mercato e l'interesse di diversi club, Vlahovic sembra voler rispettare il proprio impegno con il club bianconero per tutta la durata dell'accordo attuale, evitando quindi un trasferimento imminente.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Dusan #Vlahovic tiene in scacco la #Juventus: ingaggio pesante, contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intenzione di lasciare Torino. Comolli punta su un’unica carta: la voglia di giocare. Vai su X

David è in arrivo. La Juve sta cercando di trovare l'offerta giusta per tenere Kolo Muani. Vlahovic non ha messo piede in campo con il Real, e quest'anno, ultimo del contratto, guadagnerà 12 milioni. Sintesi: Vlahovic è praticamente fuori dal progetto Juve, è al Vai su Facebook

