Ultime previsioni meteo del weekend del 5 e 6 luglio | il caldo travolgerà ancora l’Italia ma si accende una speranza

Prepariamoci a vivere un weekend di fuoco, con il caldo che travolgerà l’Italia e gran parte d’Europa, portando con sé emergenze e sfide senza precedenti. Tuttavia, tra le calure estive, si fa strada una speranza di sollievo: le previsioni meteo annunciato qualche rinforzo delle temperature. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio queste giornate torride e le novità che potrebbero alleviare questa ondata di calore.

Le ultime previsioni per il meteo del weekend che si apre domani, quello del 5 e del 6 luglio, raccontano di un caldo torrido, difficile da sopportare. In Italia così come in diverse altre aree d'Europa. L'ultima settimana è stata caratterizzata da temperature mai così alte dal 2023. Tutta Europa si è trovati ad affrontare emergenze che hanno messo a dura prova cittadini, istituzioni e soccorsi. È partita la triste conta dei decessi, gli incendi hanno imperversato e, quando il sole è stato oscurato dalle nuvole, si sono abbattute vere e proprie alluvioni.