Concorso Agenzia delle entrate in scadenza | domanda entro il 14 luglio 2025

Se hai ambizioni nel settore fiscale e desideri far parte di un ente di riferimento come l’Agenzia delle Entrate, questa è la tua occasione! Ricorda che il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso pubblico scade lunedì 14 luglio 2025. Con 250 posti disponibili distribuiti sul territorio nazionale, questa opportunità rappresenta un passo importante per costruire un futuro solido nel campo delle attività catastali, cartografiche e del mercato immobiliare. Non perdere questa chance: preparati a candidarti!

È in scadenza lunedì 14 luglio 2025 la possibilità di inviare la domanda di candidatura al concorso pubblico dell’ Agenzia delle entrate per funzionari delle attività riguardanti i servizi catastali, cartografici, estimativi e per l’osservatorio del mercato immobiliare. I posti messi a disposizione sono in tutto 250 e sono suddivisi per regioni. Nel numero delle assunzioni sono compresi anche i 15 profili che andranno a lavorare presso la Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate. Ecco, quindi, qual è il numero di posti assegnati territorialmente, come inviare la domanda di partecipazione e dove reperire le informazioni per candidarsi al concorso. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorso Agenzia delle entrate in scadenza: domanda entro il 14 luglio 2025

